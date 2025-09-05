У нового міністра закордонних справ Британії є певний досвід роботи за кордоном.

В уряді прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера відбулися перестановки. Зокрема, міністр закордонних справ Девід Леммі тепер став віцепрем'єром і міністром юстиції. Про це повідомляють на сайті уряду Великої Британії.

Зазначається, що новим головою МЗС Британії стала Іветт Купер. Раніше вона обіймала посаду міністра внутрішніх справ.

Дипломатичний кореспондент BBC Джеймс Лендейл розповів, що у Купер є деякий досвід роботи за кордоном. Зокрема, вона минулого року їздила до Іраку, де намагалася вирішити проблему нелегальної міграції.

Лендейл підкреслив, що у нового голови МЗС Британії менше зв'язків в адміністрації президента США Дональда Трампа, ніж у Леммі. За його словами, на відміну від колишнього голови МЗС Британії, Купер не товаришує з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.

Інші перестановки в уряді Британії:

Шабана Махмуд - міністр внутрішніх справ (була міністром юстиції);

Стів Рід - міністр з питань житлового будівництва та розвитку громад (був міністром з питань довкілля, продовольства і сільського господарства);

Пат Макфадден - міністр з питань праці та пенсій (був канцлером герцогства Ланкастер);

Ліз Кендалл - міністр з питань науки, інновацій та технологій (була міністром з питань праці та пенсій);

Пітер Кайл - міністр з питань бізнесу і торгівлі (був міністром з питань науки, інновацій та технологій);

Емма Рейнольдс - міністерка з питань довкілля, продовольства і сільського господарства (була молодшою міністеркою в казначействі);

Джонатан Рейнольдс - головний парламентський організатор (був міністром з питань бізнесу і торгівлі);

Дуглас Александер - міністр у справах Шотландії (був міністром з питань торговельної політики);

Сер Алан Кемпбелл - лідер Палати громад (був головним парламентським організатором);

Анджела Рейнер - пішла у відставку (була заступником прем'єр-міністра і міністром з питань житлового будівництва та розвитку громад);

Люсі Пауелл - звільнена (була лідером Палати громад);

Іан Мюррей - звільнений (був міністром у справах Шотландії);

BBC з посиланням на джерела повідомляє, що перестановки в уряді Британії були спричинені кількома причинами. Однією з головних причин називають відставку заступника британського прем'єра Анджели Рейнер, яка опинилася в центрі скандалу через те, що не доплатила гербового збору (податок на нерухомість) під час купівлі будинку.

За словами аналітиків, перестановки також є частиною ширшої стратегії Стармера. Сам британський прем'єр говорив про те, що цей крок є переходом до "другої фази уряду".

Стармер погодився підтримати мирну угоду щодо України без припинення вогню

Раніше прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що готовий підтримати мирну угоду щодо України без припинення вогню як попередньої умови. Він підкреслив, що Лондон хоче бачити стійкий і справедливий мир для України.

За словами Стармера, якщо вдасться домогтися одночасного припинення вбивств і досягнення стійкого миру, це було б ще краще.

