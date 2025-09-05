Через медуз у Франції двічі за місяць зупиняли атомну станцію

Медузи потрапили до водонасосної станції та зупинили подачу води для охолодження реакторів.

Через медуз на атомній електростанції "Палюель" у Франції зупинили один із чотирьох реакторів. Цей інцидент стався вже вдруге за місяць, пише Interesting Engineering.

Національна енергетична компанія Франції (EDF) повідомила, що медузи потрапили у фільтри водонасосної станції (це неядерна частина електростанції) і спричинили перебої в роботі. Один з реакторів було вимкнено, а роботу ще одного обмежили. Співробітники працюють над відновленням роботи насосів. На станції підкреслили, що вимкнення було безпечним.

Справа у тому, що на електростанції "Палюель" для охолодження реакторів використовують океанічну воду – безпосередньо з проливу Ла-Манш, на березі якого вона й розташована. При цьому вода в проливі у цю пору року теплішає, там створюються ідеальні умови для розмноження медуз.

Більше про АЕС Палюель

За даними Всесвітньої ядерної асоціації (WNA), атомна енергетика забезпечує близько 70% споживання енергії Францією. Атомна станція "Палюель" розташована в Нормандії і може виробляти до 5,2 гігавата електроенергії. Кожен з її чотирьох реакторів генерує 1300 мегават електроенергії.

Інциденти з медузами на АЕС Франції

Як писав УНІАН, у серпні подібний інцидент трапився на іншій атомній станції Франції – "Гравлін". Там через медуз зупинилися чотири енергоблоки. На АЕС "Гравлін" медузи також потрапили в частину насосних станцій.

