Він заявив, що буде радий їхній присутності на майбутньому 2026 року саміті G20 у Маямі.

Президент США Дональд Трамп заявив, що не заперечує проти участі російського лідера Володимира Путіна і глави Китаю Сі Цзіньпіна в саміті "Великої двадцятки". Про це пише Clash Report.

Він відповів на запитання одного з журналістів про можливість візиту Путіна і Сі Цзіньпіна.

"Це цікаве питання. Я був би радий, якщо вони хочуть. Вони можуть... як спостерігачі. Вони могли б стати спостерігачами. Не впевнений, що вони хочуть бути спостерігачами. Але якщо вони хочуть, ми, зрозуміло, можемо поговорити", - сказав Трамп.

Він також повідомив, що саміт "Великої двадцятки" 2026 року вперше за 20 років відбудеться у США, майданчиком проведення стане Маямі. Він буде присвячений 250-річчю створення США.

Трамп заявив, що обміркує можливу участь Росії в майбутньому саміті G20.

Варто зазначити, що Росія і Китай є членами G20, а їхні лідери неодноразово брали участь у самітах цієї групи.

Заяви Трампа про Китай і РФ

Трамп звинуватив Росію, Китай і КНДР у змові проти США. Він написав, що бажає лідеру КНР Сі Цзіньпіну і чудовому народу Китаю "провести чудовий і тривалий день святкування", говорячи про парад у Пекіні.

У відповідь Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що воно "ніколи не переслідує" жодну третю сторону, розвиваючи дипломатичні зв'язки з іншими країнами.

