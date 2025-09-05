Він запропонував Зеленському досвід його країни щодо вступу в Євросоюз.

Словаччина не буде брати участь у повоєнних гарантіях безпеки Україні, але готова поділитися своїм досвідом євроінтеграції, аби Київ не повторив тих самих "фатальних помилок", яких свого часу припустилася Братислава.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо під час спільної прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Він зазначив, що як прем'єр-міністр хоче, щоб у Словаччини та України були хороші, дружні, якісні відносини.

"Мене радує, що ми змогли з вами поговорити тет-а-тет і пояснити деякі моменти один одному і наполягати на якихось своїх точках зору. Деякі точки зору різні, таке життя", - сказав Фіцо, звертаючись до Зеленського.

Також він розповів, що запропонував президенту України поділитися досвідом його країни щодо вступу в Євросоюз.

"Тому що ми на цьому шляху зробили низку фатальних помилок", - зауважив прем’єр.

Крім того, Фіцо додав, що Словаччина як країна не може брати участь у гарантіях безпеки, але підтримує різні ініціативи.

"Підтримуємо формулу миру президента", - додав він.

Путін закликав Словаччину до конфронтації з Україною

Як повідомляв УНІАН, днями на зустрічі з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо в Китаї, російський диктатор Путін заявив, що Росія нібито не завдавала ударів по українській енергетиці "особливо в зимовий період".

Диктатор підкреслив, що Україна отримує значний обсяг енергоресурсів через своїх східноєвропейських сусідів.

"Закрийте їм поставки газу, які йдуть, закрийте їм поставки електроенергії. І вони відразу зрозуміють, що є якісь межі в порушенні чужих інтересів", - сказав Путін у розмові з Фіцо.

