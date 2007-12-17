Спікер Криму з Меджлісом не домовлявся

Голова кримського парламенту Анатолій ГРИЦЕНКО заявив, що не відповідає дійсності заява одного з заступника голови кримськотатарського меджлісу Ремзі ІЛЬЯСОВА про наявні домовленості цієї структури з владою автономії про припинення зносу незаконно зведених споруд у районі вулиці Оранжерейної в Сімферополі.

«Жоден поважаючий себе політик і державний діяч не може укладати домовленості поза рамками чинного законодавства. Всі постанови судових інстанцій, які набрали чинності, у тому числі і щодо питань земельних відносин, виконуватимуться», — підкреслив А.ГРИЦЕНКО, повідомляє його прес-секретар Алла ГОРЕВА.

А.ГРИЦЕНКО повідомив, що він дійсно одержав лист Р.ІЛЬЯСОВА, у якому було прохання припинити дій співробітників Державної виконавчої служби в районі сімферопольської вулиці Оранжерейної. Але, як каже А.ГОРЕВА, голова ВР Криму нагадав, "що кримський парламент не може втручатися в роботу цього державного органу, відповідальним завданням якого є суворе виконання рішень і постанов судових інстанцій, які набрали чинності". "Єдиним шляхом виходу з ситуації з самозахопленнями на вулиці Оранжерейній у Сімферополі є правовий шлях, заснований на чіткому виконанні закону", — підкреслив А.ГРИЦЕНКО.

Він також додав, що «кілька днів тому повинне було відбутися виконання судових рішень щодо земельних захоплень у Судаці, але цьому перешкодили не якісь міфічні «домовленості», а складні погодні умови. Найближчим часом тут буде наведено лад».