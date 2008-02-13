Податківці перевірили ресторани і торгові точки Криму: порушення в 99% випадків

З початку року в Криму більше 400 посадових осіб притягли до адміністративної відповідальності за порушення у сфері торгівлі, громадського харчування і послуг за готівку.

Як повідомляє прес-служба Державної податкової адміністрації в Криму, в січні проведено більше 800 перевірок суб`єктів господарювання, що здійснюють свою діяльність у сфері торгівлі, громадського харчування і послуг за готівку.

Перевірки проводилися у сфері роздрібної торгівлі і ресторанного бізнесу, торгівлі нафтопродуктами і у сфері грального бізнесу. «99% всіх перевірок закінчилися складанням протоколів про порушення, - повідомляє кримська ДПА. - Перелік порушень: від відсутності ліцензій і необхідних дозвільних документів на право здійснення діяльності до торгівлі без касових апаратів».

Загальна сума штрафних санкцій склала 1,3 млн. грн.