Радмін зобов`язав регіони Криму навести лад у розрахунках за енергоносії

Рада міністрів Криму зобов`язала керівників органів місцевої влади навести лад у розрахунках за енергоносії та послуги з тепло- і водопостачання.

Про повідомляє прес-служба Ради міністрів АРК.

За підсумками 2007 року Крим розплатився перед ДП «Енергоринок» за спожиту електроенергію на 100,3%, тоді як рівень розрахунків споживачів становив 97,8%. Позитивна динаміка розрахунків досягнута в промисловості – на 104,1%, на сільгосппідприємствах – на 107,1%, на підприємствах ЖКГ – на 103,2%, зокрема «Кримводоканал» - на 102,8%.

За січень 2008 року ВАТ «Крименерго» сплатило в ДП «Енергоринок» 92,2% спожитої електроенергії, а рівень розрахунків споживачів становив 90,7%.

Рівень розрахунків споживачів Криму за природний газ у 2007 році становив 91,1%, зокрема, населення – 96,9%, установ і організацій, що фінансуються з держбюджету України, – 102,5%, бюджету АРК – 101,5%, місцевих бюджетів – 100,6%, підприємств комунальної енергетики – 87,1%. Рівень оплати споживачів АРК за природний газ в січні 2008 року становив 48,6%.

За підсумками 2007 року рівень розрахунків за послуги з теплопостачання становив 92%, з водопостачання – 96,9%, в січні 2008 року оплата за послуги теплопостачання становила 63%, водопостачання – 78%.

Стурбованість керівництва автономії викликає та обставина, що заборгованість за спожиті енергоносії та послуги теплопостачання в регіонах Криму стала накопичуватися у зв`язку з тим, що керівники органів місцевої влади несвоєчасно вжили заходів щодо встановлення нових, економічно обгрунтованих тарифів на послуги ЖКГ. Рада міністрів АРК визнала незадовільною роботу ряду міських і районних адміністрацій із забезпечення поточних розрахунків і погашення заборгованості.