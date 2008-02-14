Президент виступає за створення зони вільної торгівлі в Чорноморському регіоні

Президент України Віктор ЮЩЕНКО виступає за створення зони вільної торгівлі в Чорноморському регіоні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи сьогодні на зустрічі міністрів закордонних справ держав-членів ЄС та держав Чорноморського регіону в Києві.

Зокрема, Президент України висловив сподівання, що в результаті розвитку співпраці за програмами «Чорноморської взаємодії» будуть поступово втілені принципи вільного руху через кордони громадян держав Чорноморського регіону, товарів, капіталів і послуг. «Ми виступаємо за створення всеосяжної зони вільної торгівлі в нашому регіоні, позбавленої виключень і обмежень, і заснованої на нормах і правилах СОТ», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.