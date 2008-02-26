Сімферопольці страждають від укусів кровососів

У Сімферополі (Крим) в останні роки спостерігається постійне зростання кількості постраждалих від укусів кліщів.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі Сімферопольської міської ради з посиланням на головного державного санітарного лікаря Сімферополя Олега ГОНЧАРЕНКА.

«У Сімферополі ситуація з кліщовим вірусним енцефалітом залишається складною», - зазначає О.ГОНЧАРЕНКО.

За його словами, для підтримки епідблагополуччя необхідно заборонити без узгодження з СЕС маршрутів та інструктажу керівників проведення походів і військово-спортивних ігор у лісах ендемічних по кліщовому енцефаліту районів, проведення розважальних заходів, екскурсійних туристичних походів для вихованців дитячих дошкільних установ і школярів.

Також О.ГОНЧАРЕНКО вважає за необхідне посилити санітарно-освітню й роз`яснювальну роботу серед населення, акцентувати увагу на необхідності раннього звернення до медичних установ.

«Крім того, на території міських парків необхідно регулярно проводити заходи, спрямовані на створення несприятливих умов для існування кліщів – видаляти сухостій і вітролом, чистити лісосмуги від завалів рослинності й побутового сміття», - повідомили в міській СЕС.

Головний державний санітарний лікар Сімферополя повідомив, що в 2007 році від укусів кліщів постраждало 870 жителів міста, зокрема 284 дитини, що, відповідно, на 12,5% і 9,6% більше, ніж у 2006 році.

Довідка. З 1985 року передгірно-гірські райони Криму визнано зоною, ендемічною по кліщовому вірусному енцефаліту. Ендемічні райони: Сімферопольський, Алуштинський, Бахчисарайський, Білогірський, Судакський, Кіровський, Красногвардійський, Велика Ялта (смт Гурзуф, Алупка) і лісопаркова зона Сімферополя.

У період із 1985 року в Криму перехворіло на вірусний енцефаліт 260 людей.