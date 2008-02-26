Проблему пташиного грипу в Криму не слід недооцінювати - експерт

Проблему пташиного грипу в Криму не слід недооцінювати, вважає президент науково-виробничого онкологічного і кардіологічного центру «Макс-Велл» професор Кенет АЛІБЕК.

У коментарі УНІАН він нагадав, що в лютому 2008 року ветеринарна служба Криму повідомляла про виявлення вірусу пташиного грипу на півострові.

«Випадків подолання вірусом пташиного грипу видового бар`єру та інфікування людей відомо небагато», – констатував К.АЛІБЕК.

Водночас він зазначив, що серед обмеженого числа випадків захворювання людей на пташиний грип, вірус штаму H5N1 викликав найсерйозніші ускладнення аж до смертельного результату – такі випадки були в Китаї та Індонезії. «На відміну від звичного «сезонного» грипу з респіраторними проявами хвороба, що викликається H5N1, протікає вкрай важко, зі швидким погіршенням стану пацієнтів, ускладненнями. Половина хворих на пташиний грип вмирає», - сказав професор.

Також К.АЛІБЕК підкреслив, що при ретельній тепловій обробці птахопродуктів вірус H5N1 гине, і відкинув побоювання, пов`язані з вживанням в їжу курячого м`яса та яєць.

«При температурі 60° С збудник захворювання гине протягом півгодини, а при 100-градусній температурі – в лічені хвилини. Таким чином, побоювання вживати в їжу куряче м`ясо, яйця – безгрунтовні, необхідна лише належна теплова обробка. В м`ясі не повинно залишатися рожевих частин, а в яйцях – рідкого жовтка. Після контактування з сирою птицею або сирими птахопродуктами необхідно ретельно мити руки, а також мити й дезінфікувати поверхні, що контактували з ними. Збудник пташиного грипу погано виживає в зовнішньому середовищі, а значить, ризик «підхопити» інфекцію безпосередньо від живої птиці (або внаслідок контакту з пір`ям) також невеликий. Але, безумовно, на явну небезпеку наражаються люди, які займаються забоєм птиці й обробкою тушок у промислових масштабах без дотримання запобіжних заходів», – підсумував експерт.