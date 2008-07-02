У Запоріжжі художниця створює картини зі шкіри

Запорізька художниця Тетяна Ворновицька робить картини з шкіри і збирається організувати виставку до власного30-річчя.

Незвичайною творчістю художниця займається близько десяти років. Стиль своїх робіт майстриня визначає як "шкіряний імпресіонізм".

Матеріал для картин Ворновицька купує, при цьому вона каже, що зараз дуже важко знайти хорошу, якісну шкіру, яка була б тонкою і мала необхідні кольори та відтінки.

Різноколірні шкіряні латочки для художниці грають роль фарб. За її словами, фарби можна змішувати, щоб добитися необхідного відтінку, а з шкірою такий номер не пройде.

Проте цей матеріал дозволяє створювати об`ємні, живі композиції, які хочеться зняти зі стіни й погладити, каже Ворновицика. Щоб добитися такого ефекту запорізька художниця додає до шкіри хутро або оксамит, з метою передати фактурність зображення.

– Шкіра сама підказує, який малюнок потрібно з неї зробити, – повідала майстриня. – Одного разу мені пощастило дістати велике полотно блискучого матеріалу бірюзового кольору. Я його і так, і сяк крутила, м`яла в руках, і раптом мене осяяло: це ж Венеція! Блакитний, бірюзовий – адже це колір венеціанської води, такий, яким я його представляю. Так народилася моя найулюбленіша картина...

Улюблені персонажі Тетяна Ворновицької – квіти (іриси), тварини (коні) і птахи (фламінго). Такі картини, за її словами, вона може робити вічно. Тому стіни квартири Ворновициких прикрашає велика кількість різноколірних шкіряних ірисів.

Табу для Тетяни – персонажі, що несуть негатив. Як, наприклад, вискалена вовча паща, картини, що зображають смерть або агресію. Творчість повинна нести позитив, красу й світло, вважає майстриня, і відмовляється від подібних замовлень, незалежно від того, скільки грошей їй запропонують за роботу.

Картини Тетяни Воровницької ніколи не виставлялися. Проте художниця планує організувати виставку робіт до свого тридцяти п’ятирічного і творчого десятирічного ювілею.

Кореспондент.net