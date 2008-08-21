У вересні відбудеться Фестиваль туристичної журналістики України

4-7 вересня до Всесвітнього дня туризму та Дня туризму в Україні у Херсонській області відбудеться третій Фестиваль туристичної журналістики України.

Про це повідомив голова Державної служби туризму і курортів Анатолій ПАХЛЯ сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

“Багато складових, які позитивно впливають на розвиток туристичної галузі. Одна з них – опора на інформаційний ресурс нашої держави, активна взаємодія з громадськими інституціями, організаціями і засобами масової інформації”, - наголосив А.ПАХЛЯ.

За його словами, протягом трьох днів учасники та гості фестивалю матимуть змогу ознайомитися з новими екскурсійними маршрутами Херсонщини: відвідають найбільшу в Європі пустелю - Олешківські піски, побувають в Азово-Сиваському національному природному парку (острів Бірючий) та ознайомляться з маршрутами винного туризму.

Учасниками фестивалю стануть близько 50 журналістів з Києва, Дніпропетровська, Донецька, Львова, Одеси і Харкова, які висвітлюють туристичну тематику. Цього року вперше запрошено журналістів з Росії та Білорусі. За словами організаторів, це дасть змогу створити імідж Херсонщини як визнаного туристичного центру не лише в Україні, але й за її межами.

“Фестиваль туристичної журналістики – це дуже важливий захід, - зазначив радник Президента України, голова Національної ради з культури та духовності при Президентові України Микола ЖУЛИНСЬКИЙ. - Від журналістів дуже багато залежить, як заманити українця стати справжнім туристом, і туристом передусім у своїй країні. Виїзний туризм у нас активний – це добре. Але внутрішній у незадовільному стані”.

За словами А.ПАХЛІ, попри невтішні прогнози, туристичний сезон в Україні проходить успішно, і за перше півріччя туристичні потоки в Україну збільшилися на 19%. Майже на 2 млн. туристів більше відпочило в Україні порівняно з аналогічним періодом 2007 року, а всього Україну протягом півріччя відвідали 11,3 млн. в’їздних туристів.

Особливість фестивалю туристичної журналістики у тому, що він не має постійного місця проведення. Перші два фестивалі відбулися на курортах “Буймерівка” (Сумська область) і “Буковель” (Івано-Франківська область).

Його учасниками стали понад 120 журналістів з різних регіонів України. За результатами їхньої роботи з’явилося понад 250 публікацій, телесюжетів і радіопрограм, які сприяли збільшенню кількості туристів у регіони, де проводилися фестивалі.