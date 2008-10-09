У Черкасах відкрилася виставка ляльок

Черкаські майстрині відроджують сімейні цінності. В обласному художньому музеї розгорнулось старовинне містечко, яке розповідає про дитинство та побут наших прабабусь. На виставці "Від Лялі до Лелі" презентували іграшки, якими у давнину бавились українці різних часів. Забавки зацікавили не лише пересічних громадян, а сильних світу цього. Відомі бізнесмени та політики дарують один одному ці твори мистецтва і навіть називають їх своїми іменами.

У Черкасах заявили про себе іграшки, якими бавилися маленькі українці сто або й двісті років тому. На виставці чотири майстрині представили понад дві сотні експонатів. Більшість із них – старовинні українські ляльки. Керамічні, дерев’яні, солом’яні та вузлові. Світлана Перетятько багато чула від бабусі про іграшки її дитинства, але побачила ці ляльки і захопилася.

Світлана Перетятько, відвідувачка виставки: "Мені бабуся розповідала, що вона в дитинстві гралася такими ляльками. Її мама, моя прабабуся купувала і сама виготовляла їх, але, на жаль, не збереглося таких екземплярів, і я б також хотіла навчитися такому мистецтву".

Майстриню Ларису Теліженко зацікавили вузлові ляльки три роки тому, коли жінка народила дівчинку. Вона вирішила збагатити дитинство донечки природною іграшкою. Щаслива матуся вже змайструвала понад тридцять авторських ляльок. На виготовлення однієї у майстрині йде до двох тижнів. Головне, каже, настрій, з яким берешся за роботу.

Лариса Теліженко, майстриня: "Дуже проста на перший погляд ця лялька. Виготовляється з простих натуральних матеріалів. Основа – старовинне домотканне полотно, тому що в нього зберігається та давня енергія людей, які все виготовляли вручну".

Виставка шалено популярна. Містечко старовинних ляльок щодня приймає близько ста відвідувачів. Зробити таке диво власноруч хоче спробувати кожен десятий, мати вдома цей витвір бажають усі. Ляльку ручної роботи вважають оберегом, хранителькою сімейних цінностей. Одну з авторських ляльок Лариси Теліженко подарували на день народження Катерині Ющенко. Проте ексклюзивні роботи не кожному по кишені. За мініатюрну ляльку заввишки двадцять сантиметрів доведеться викласти не менше ста гривень.

"Факти", ICTV