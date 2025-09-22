Окупанти проводять штурми із залученням невеликих піхотних груп, і кількість таких груп зросла.

Запеклі оборонні бої точаться на південь від міста Костянтинівка Донецької області. Попри втрати та проблеми з логістикою, постачанням зброї та паливно-мастильних матеріалів, ворог не припиняє штурмові дії.

Про ситуацію на Костянтинівському напрямку розповів головний сержант 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Віталій П'ясецький, "Стохід". В етері телеканалу "Еспресо" він зауважив, що його бригада відповідає за смугу, яка знаходиться південніше Костянтинівки.

"Наразі бригада не проводить контрнаступальних дій – ми ведемо оборонні бої з підрозділами РФ, які відзначилися порушеннями правил ведення війни та воєнними злочинами. Коли ми дізналися, що цей підрозділ буде заходити в смугу відповідальності нашої бригади, ми готувалися до відбиття масштабних штурмів за участі великої кількості бронетехніки. Але, як показала практика останніх кількох тижнів, ворог також певною мірою знекровлений", – сказав Пʼясецький.

Військовий додав, що зараз окупаційні війська РФ не застосовують бронетехніку. Крім того, ворог має проблеми з постачанням озброєння та боєкомплекту.

Попри це, штурмові дії продовжуються – окупанти проводять їх із залученням невеликих піхотних груп. І кількість таких груп зросла, каже головний сержант.

"Деяким із них вдається сховатися, але більшість ми знищуємо завдяки ранньому виявленню розвідкою та ураженню ударними дронами на підступах до лінії бойового зіткнення", – резюмував Віталій П'ясецький.

Війна в Україні: що відбувається на фронті

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що українські захисники продовжують вести контрнаступальні дії в Донецькій області. За його словами, Сили оборони просуваються вперед на Добропільському напрямку.

Тим часом російська пропаганда поширює чутки про нібито оточення Купʼянська Харківської області. Речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов сказав, що ситуація там непроста, проте про оточення міста не йдеться. Він каже, що росіяни намагаються пролазити до Купʼянська в основному з півночі.

