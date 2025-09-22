Москва вважає західні санкції проти своєї авіаційної промисловості "незаконними примусовими заходами".

Росія закликає лідерів авіаційної галузі пом'якшити санкції щодо запасних частин для літаків і прольоту над своєю територією. Про це повідомляє Reuters із посиланням на робочі документи та джерело, знайоме із ситуацією.

За словами джерела, Москва вважає західні санкції проти своєї авіаційної промисловості "незаконними примусовими заходами". Зазначається, що вони перекрили Росії доступ до іноземних літаків і запасних частин до них. Це призвело до того, що російські авіакомпанії змушені закуповувати запчастини для більш ніж 700 літаків, переважно Airbus і Boeing, за непрямими імпортними маршрутами.

Крім того, літакам російських авіакомпаній заборонено літати в повітряному просторі країн-членів Європейського Союзу, а також інших союзних країн, включно з Великою Британією.

За даними агентства, зараз росіяни намагаються домовитися про послаблення санкцій, зокрема щодо запасних частин, які, за їхніми словами, мають критичне значення для безпеки польотів. Москва висуває свої аргументи перед регулювальними органами та іншими делегатами на Міжнародній конференції цивільної авіації в Монреалі (ICAO Innovation Fair 2025).

Джерело розповіло журналістам, що Росію підштовхнуло до такого прохання те, що минулого тижня США зняли санкції з білоруської державної авіакомпанії "Бєлавіа". У робочих документах, представлених перед конференцією, Москва стверджує, що санкції суперечать глобальним правилам.

В агентстві нагадали, що Міжнародна організація цивільної авіації ООН засудила РФ за порушення повітряного простору України та подвійну реєстрацію своїх літаків.

Білорусь знову зможе ремонтувати літаки, якщо США знімуть санкції

Раніше військовий експерт, виробник засобів радіоелектронної боротьби Анатолій Храпчинський заявив, що зняття санкцій США з авіакомпанії "Бєлавіа" дасть змогу білорусам отримувати запчастини для своїх літаків західного виробництва і частково постачати їх росіянам. Він зазначив, що наразі на сайті Мінфіну США немає інформації про скасування санкцій проти "Бєлавіа", які було введено 2021 року.

Він додав, що залишаються європейські санкції, які не дають змоги "Бєлавіа" літати в Європу. Крім того, європейські санкції не дозволяють ремонтувати Boeing та інші західні літаки.

