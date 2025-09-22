Сікорський звернувся до РФ на екстреному засіданні Радбезу ООН, скликаному Естонією з приводу вторгнення російських винищувачів МіГ-31 у її повітряний простір.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що країни НАТО не дозволять Росії їх залякати і застеріг країну-агресора від подальших провокацій. Як повідомляє Polsat News, свої заяви він озвучив 22 вересня на екстреному засіданні Ради безпеки ООН, скликаному Естонією з приводу вторгнення російських винищувачів МіГ-31 у її повітряний простір.

Очільник МЗС Польщі нагадав, що російські винищувачі порушили повітряний простір Естонії через тиждень після атаки російських дронів на його країну. На його думку, такі порушення "викликають підозру, оскільки вони є ескалацією гібридної війни, яку Росія веде проти Заходу вже багато років".

У зв'язку з цим, пише видання, він перелічив убивства політиків, журналістів та правозахисників, кібератаки, випадки підпалів у різних європейських країнах та напади на українські посольства.

"Рада Безпеки ООН має відповідальність чітко дати зрозуміти, що такі провокації ми не будемо терпіти... Я кажу російським представникам: ми знаємо, що ви не дбаєте про міжнародне право і не здатні жити в мирі зі своїми сусідами", – сказав Сікорський.

На його думку, така поведінка Росії зумовлена її "шаленим націоналізмом" і "потребою в домінуванні".

"І це не закінчиться, доки ви не зрозумієте, що імперська епоха закінчилася, і вашу імперію не буде відбудовано. Ваша триденна "спеціальна військова операція" навіть за 10 років не змогла підкорити Донбас... У 1914 році ви прискорили Першу світову війну, яка призвела до вашої більшовицької революції. Підписавши пакт між Сталіним і Гітлером, ви прискорили Другу світову війну, а радянізувавши Східну Європу, ви спровокували холодну війну. Не розпочинайте ще одну війну", – закликав він.

Він також звернувся до Росії з "єдиним проханням":

"Ніхто не підтримує ваші спроби завоювати Україну, і ми не будемо залякані. Якщо інша ракета чи інший об’єкт потрапить у наш простір, навмисно чи випадково, якщо його збили, а уламки впали на територію НАТО, не приходьте сюди скаржитися. Вас попередили".

Російські провокації у країнах НАТО

Як повідомляв раніше УНІАН, 10 вересня російські дрони вторглися в повітряний простір Польщі. Премʼєр-міністр країни Дональд Туск визнав, що це були ударні безпілотники РФ. Аж 20 вересня в Польщі знайшли останній російський дрон, який залетів тоді в її повітряний простір.

18 вересня сталася нова провокація РФ: одразу три носії ракет "Кинджал" вдерлися в повітряний простір Естонії. Літаки МіГ-31 спочатку летіли в напрямку столиці Таллінна, а потім кружляли близько 12 хвилин, доки італійські F-35, дислоковані в регіоні, не були підняті в повітря для перехоплення.

На думку американського чиновника, це вторгнення російських літаків в Естонію не схоже на попередні, адже тривало довше, і тому він вважає, що це не випадковість. "Важко уявити, що це було ненавмисно", – сказав посадовець агентству Reuters на умовах анонімності.

