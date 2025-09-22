Росія ставить 'мангали' та РЕБ на свої гаубиці, щоб рятувати їх від дронів (фото)

РФ ставить клітки та глушилки на артсистеми, але вони все одно поступаються західним гаубицям.

Російські війська почали обладнувати самохідні гаубиці 2С19М2 "Мста-С" імпровізованими захисними клітками та антенами радіоелектронної боротьби (РЕБ). Такі модифікації помітили на Покровському напрямку, де діє угруповання "Центр", пише Defence Blog.

На знімках із фронту видно гаубиці, накриті важкими металевими клітками, які військові самі назвали "мангалами". Вони мають захищати техніку від атак вибухових дронів. Додатково росіяни монтують антени РЕБ, щоб глушити канали зв’язку українських безпілотників.

Поєднання фізичного та електронного захисту показує, як Москва намагається пристосувати артилерію до нових умов війни, де ударні дрони стали однією з головних загроз.

Втім, навіть з такими "покращеннями" 152-мм "Мста-С" поступається дальністю вогню західним 155-мм системам, які отримує Україна, зокрема гаубицям "Богдана". Саме через цю різницю російська артилерія все частіше вдається до кустарних рішень, щоб зменшити втрати від високоточного озброєння та FPV-дронів.

Українські ж підрозділи дедалі активніше застосовують дрони з каналами зв’язку на базі Starlink, які стійкіші до глушіння, що знижує ефективність російських систем РЕБ.

Окупанти модернізують свою техніку

Як повідомляв УНІАН, країна-агресорка Росія активно засвоює уроки війни та адаптується до актуальних викликів. Окупанти почали серійно випускати вантажівки КамАЗ із захищеними кабінами та вбудованими засобами радіоелектронної боротьби.

Російський ОПК, разом з тим, відстає у застосуванні сучасних технологій. Окупанти встановлюють на свою техніку застарілі засоби РЕБ або неефективні "мангали", які не дають належного захисту від БПЛА.

