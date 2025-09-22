Склад був завантажений мінами, гранатами, патронами та снарядами для артилерії.

Супутникові знімки підтвердили знищення полкового складу боєприпасів російських окупаційних сил поблизу Богданівки Луганської області.

Про це йдеться у Telegram-каналі Dnipro Osint, який також оприлюднив ці знімки. Зазначається, що на тому складі було різне озброєння.

Згідно з інформацією аналітичного проєкту, вантажівки раніше доставили до польового складу танкового полку десятки тисяч мін, гранат та патронів різних типів, тисячі пострілів для танків (зокрема високоточні ЗУБК-14) та снарядів для артилерії.

Відео дня

На оприлюднених знімках можна побачити сліди пожежі та знищену інфраструктуру противника:

Удари по обʼєктах окупантів

Генштаб ЗСУ раніше повідомив, що воїни з ОСУВ "Дніпро" уразили ворожий логістичний пункт розподілу дронів, а також склади з боєкомплектом.

Як інформували у Генштабі, ворог намагався організувати видачу боєприпасів різної номенклатури для 17 танкового полку 70-ї мотострілецької дивізії поблизу тимчасово окупованої Богданівки Луганської області, а також роздати для потреб окупаційної армії, що діє на Донеччині, понад 19000 БпЛА різних типів.

Ще 29 серпня 2025 року воїни уразили логістичний пункт розподілу дронів. Як результат – знищення величезних запасів ударних БпЛА російського агресора.

Повторна операція відбулася 18 вересня 2025 року. Внаслідок атаки було знищено полковий склад БК окупантів. Також згоріли транспортні засоби росіян.

