За словами Волтца, Росія повинна почати вести прямі переговори з Україною.

Постійний представник США при ООН Майкл Волтц заявив, що Вашингтон закликав Росію припинити провокації проти країн НАТО. Під час засідання Ради Безпеки ООН він запевнив, що США захищатимуть своїх союзників, якщо це буде необхідно, пише Sky News.

"Я хочу скористатися цією першою можливістю, щоб повторити і наголосити, що Сполучені Штати і наші союзники захищатимуть кожен дюйм території НАТО. Росія повинна негайно припинити таку небезпечну поведінку", - сказав Волтц.

Також постійний представник США при ООН зазначив, що РФ знову порушила повітряний простір члена НАТО, незважаючи на заклики Вашингтона припинити подібні провокації.

"Я ще раз закликаю Росію, як постійного члена цієї ради, підтримувати міжнародний мир і безпеку, поважати суверенітет своїх сусідів, припинити порушення їхнього повітряного простору. І я закликаю Росію вести прямі переговори з Україною, щоб покласти край цій війні", - додав Волтц.

Польща збиватиме об'єкти, які порушують її повітряний простір

Раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що його країна збиватиме об'єкти, які порушують її повітряний простір і становлять загрозу. Він додав, що Варшава буде обережно підходити до ситуацій, які є менш однозначними.

Туск зазначив, що він також хоче бути впевненим у тому, що Польща не залишиться наодинці, якщо ситуація почне загострюватися.

