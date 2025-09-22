Більше половини опитаних вважають себе європейцями.

Більше половини українців вважають себе європейцями і лише 8% асоціюють себе з "радянською людиною". Такі дані наводяться в результатах дослідження "Проблеми соціальної згуртованості в Україні", які оприлюднила Соціологічна група Рейтинг (Rating Group).

Зазначається, що абсолютна більшість українців (94%) відчувають себе громадянами України.

"За час повномасштабної війни самоідентифікація українців ще більше змістилася у бік країни загалом: люди асоціюють себе скоріше з Україною загалом, ніж зі своїм регіоном (77%). Більше половини (52%) вважають себе європейцями та лише 8% вважають себе радянською людиною", - сказано в повідомленні.

Серед найважливіших цінностей опитані найчастіше обирали перемогу України (62%), родину та близьких (53%), власне здоров’я (34%), незалежність української держави (26%), відновлення України (20%).

Зазначається, що найвища довіра, за даними дослідження, до близького кола (3.9 з 5), тобто рідних, друзів, мешканців міста/села. Менше довіряють суспільному колу (2.9), тобто інституціям, організаціям, владі, мешканцям України тощо, а також колу "інших людей" (2.4), тобто незнайомим людям у випадкових ситуаціях, людям інших політичних поглядів або національності.

Серед інституцій українці висловлюють найвищу довіру до волонтерських організацій (63%). Менше довіряють громадським організаціям (30%, ще 37% вагаються), місцевій (25%, ще 27% вагаються) і центральній (24%, ще 26% вагаються) владі. Українське суспільство зберігає стійкість. Індекс стійкості складає 3.6 (вище середнього рівня) за шкалою від 1 (мінімум) до 5 (максимум).

Абсолютна більшість опитаних оптимістично оцінює як майбутнє України (76%), так і власне (72%).

При цьому, більше ніж 70% вважають, що можуть самостійно впоратися з проблемами, які в них виникають. Окрім того, високим є відчуття єдності з іншими українцями, його висловлюють майже дві третини респондентів. З місцевою громадою себе ідентифікують 53%. Дещо нижчими є оцінка рівня солідарності та взаємодопомоги (48%), справедливості (45%) у суспільстві та впевненість в тому, що держава у кризовій ситуації ухвалить правильне рішення (44%).

За даними дослідження, 86% українців надавали допомогу людям, які опинились у складній ситуації під час війни, зокрема 27% переважно допомагали людям за межами родинного кола.

Респонденти активно допомагають ЗСУ – 70% постійно або час від часу допомагають фінансово, 44% - нефінансово (сітки, свічки, ремонт авто тощо). Також відносно поширеною є допомога біженцям, переселенцям, людям з інвалідністю (49%). Більш активними є мешканці Заходу і Центру, а також більш забезпечені опитані.

Більшість українців не хоче відновлення СРСР

Як повідомляв УНІАН, у 2000 році лише трохи більше половини (53%) українців однозначно відповідали, що не прагнуть відновлення Радянського Союзу.

За результатами опитування Центру Разумкова, проведеного з 22 вересня по 1 жовтня 2022 року супротивниками відновлення СРСР було 87% українців, що на 18% більше ніж в 2021 році.

Однозначно хотіли відновлення СРСР лише 3% опитаних (у 2000 році таких було 19%, у 2021 році – 10%), а ще 11% відповіли "так, але я розумію, що за сучасних умов це нереально" (у 2000 році – 28,5%, у 2021 році – 21%).

