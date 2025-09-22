"Форпост" може нести кориговані авіабомби КАБ-20.

Українські військові знищили "жирну" ціль – російський безпілотник "Форпост".

Про це повідомили у 95 окремій десантно-штурмовій Поліській бригаді Десантно-штурмових військ Збройних сил України. Зазначається, що військові швидко зреагували на ворожий дрон.

"У того "Форпоста" ще була слабка надія втекти, бо швидкість почала перевищувати 160 км на годину. Але його вже то не врятувало. Ми знищили його. …та пішли шукати нову ціль", – розповідають поліські десантники.

У бригаді зауважили, що безпілотники "Форпост" коштують близько 7 мільйонів доларів. Дальність керування дроном становить 250 кілометрів. А підніматися ворожа "пташка" може на 7 кілометрів. Час польоту становить 17 годин.

Видання "Мілітарний" пише, що безпілотники "Форпост" можуть нести кориговані авіабомби КАБ-20. Важать вони 21 кілограм, 7 з яких – осколкова бойова частина.

В Росії заявили, що нібито захопили село Калинівське в Дніпропетровській області. У ЗСУ ці повідомлення спростували. Речник ОСУВ "Дніпро" Олексій Бєльський розповів, що окупанти використовують тактику інфільтрації – проникають по кілька осіб в населений пункт, аби зняти пропагандистські відео.

Тим часом головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що українські захисники продовжують контрнаступальні дії в районі Добропілля Донецької області. За його словами, штурмові підрозділи на окремих напрямках просунулись від 200 м до 2,5 км.

