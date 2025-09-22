У Німеччині очікують до 1000 поранених на день у разі війни з Росією

Медичну службу Бундесверу планують розширити.

Збройні сили Німеччини розраховують лікувати до 1000 поранених військовослужбовців щодня, якщо Росія атакує НАТО та спалахне масштабний конфлікт. Як пише Reuters, про це сказав командувач Центральної медичної служби Ральф Гофман.

За його словами, кількість поранених військовослужбовців у потенційному конфлікті залежатиме від інтенсивності бою та залучених військових частин.

"Реалістично кажучи, мова йде про цифру близько 1000 поранених військовослужбовців на день", – сказав він в інтерв'ю Reuters.

Як нагадало видання, європейські військові медичні служби активізували підготовку до потенційного конфлікту з РФ відразу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Німеччина також постійно адаптує свою медичну підготовку, враховуючи уроки війни в Україні.

"Характер ведення бойових дій в Україні кардинально змінився", – сказав Гофман, маючи на увазі на перехід від вогнепальних поранень до вибухових поранень та опіків, спричинених безпілотниками та боєприпасами, що розлітаються.

Він додав, що українці часто не можуть евакуювати своїх поранених достатньо швидко, бо заважають постійні атаки ворожих дронів. Тому німецькі медики підкреслюють необхідність тривалої стабілізації стану поранених солдатів ще на передовій, адже евакуація може затягнутися на години.

Гофманн сказав, що для поранених військовослужбовців потрібні гнучкі варіанти транспортування, зазначивши, що Україна використовує госпітальні поїзди. Німецькі військові також розглядають можливість використання госпітальних поїздів та автобусів, а також, за його словами, розширюють медичну евакуацію повітрям.

Гофман додав, що поранені пройдуть початкову медичну допомогу на передовій, а потім їх буде транспортовано назад до Німеччини для лікування переважно в цивільних лікарнях.

Він оцінив потребу приблизно в 15 000 лікарняних ліжок для військових. При тому, що загальна місткість німецьких лікарень становить до 440 000.

Він додав, що медична служба німецьких військових, яка налічує 15 000 осіб, буде розширена для задоволення майбутніх потреб.

Нагадаємо, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус закликав збільшити кількість резервістів і бути готовими до нападу Москви на НАТО у 2030-х роках. За його словами, казарми та озброєння має бути готове на випадок нападу.

При цьому у Німеччині розгорівся скандал через обовʼязкову військову службу та впровадження анкетного обліку для служби в армії з 2026 року. Офіцер Бундесверу Девід Матей та письменник Оле Німоєн посперечалися про те, чи варта військова служба та захист своєї країни від нападу здоров'я та життя людини. Німоєн, зокрема, сказав, що "краще бути окупованим, ніж мертвим".

