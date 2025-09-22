Глава МЗС України вважає, що Заходу варто активно використовувати всі наявні інструменти.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Європі варто діяти рішучіше у відповідь на російські провокації. Таку заяву він зробив під час виступу на засіданні Ради Безпеки ООН.

"Те, що ми зараз бачимо в Польщі та Естонії, нагадує те, як почалася агресія Росії проти України. Гібридні атаки та ескалація, солдати без розпізнавальних знаків, порушення державного кордону та інші кроки. Ми можемо бачити, як ця схема повторюється, але в інших формах. Єдиний ефективний спосіб протидії цій ескалації - це реагувати з силою і єдністю", - сказав Сибіга.

Глава МЗС України вважає, що Заходу варто активно використовувати всі наявні інструменти, як-от засідання Ради Безпеки або застосування статті 4 НАТО. Проте він закликав робити більше практичних, а не політичних кроків.

"Слабка або пізня реакція лише заохотить подальшу агресію Росії", - додав Сибіга.

Міністр закордонних справ України нагадав, що лише 10 днів тому в ООН провели екстрене засідання за запитом Польщі, після того, як у повітряний простір країни вторглося близько 20 російських дронів.

"Сьогодні ми зустрічаємося на термінове прохання Естонії після того, як три російські літаки порушили її повітряний простір. Що далі? Яке ще екстрене засідання нам доведеться провести найближчими тижнями? Хто буде наступною країною, яка матиме справу з провокаціями Росії?", - обурився Сибіга.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що союзники по НАТО не дозволять Росії їх залякати. Він застеріг російського диктатора Володимира Путіна від подальших провокацій.

Про це Сікорський сказав 22 вересня на екстреному засіданні Ради безпеки ООН, скликаному Естонією після вторгнення російських винищувачів МіГ-31 в її повітряний простір.

