У iOS 26 можна керувати iPhone за допомогою язика та міміки: як це працює

У соцмережах уже завірусилися відео, де користувачі застосовують нову функцію для того, щоб гортати стрічку тіктока.

В iOS 26 Apple не тільки провела найбільший редизайн системи з часів iOS 7, а й впровадила просунуту підтримку управління смартфоном за допомогою міміки.

Як сигнал можна підняти брови, відкрити рот, посміхнутися, висунути язик, підморгнути, зморщити ніс тощо. Кожному з цих жестів можна привласнити свою команду, наприклад підвищення гучності, відкриття камери або прокрутка вниз/вгору.

Для активації функції треба перейти в "Параметри" → "Універсальний доступ" → "Відстеження руху голови" і перемкнути тумблер. Для відстеження очей iPhone використовує фронтальну камеру, тому важливо, щоб обличчя завжди перебувало в кадрі.

У соцмережах уже вірусяться відео, де користувачі застосовують нову функцію для того, щоб гортати стрічку TikTok. Вони налаштували команду "Свайп вгору" при висовуванні язика.

Спочатку функції Універсального доступу призначалися для людей з інвалідністю, зокрема паралізованих. Втім, за довгі роки кожен користувач став знаходити в цьому меню щось корисне і для себе.

Тим часом власники iPhone масово скаржаться на занадто швидку розрядку акумулятора своїх гаджетів після встановлення iOS 26. В Apple кажуть, що це нормальне явище після масштабних оновлень ОС і з часом телефони повернуться до звичної роботи.

Користувачам iPhone, які все ще "сидять" на iOS 18, фахівці радять почекати кілька тижнів до стабільної версії на кшталт 26.0.3, де, щонайменше, буде усунуто більшість недоліків.

