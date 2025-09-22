Росіяни проникають малими групами в населені пункти України, де знімають пропагандистські відео, пояснили в ОСУВ "Дніпро".

Інформація Міністерства оборони РФ про захоплення села Калинівське на Дніпропетровщині російськими окупантами не відповідає дійсності, заявив речник ОСУВ "Дніпро" Олексій Бєльський. Про це повідомляє Суспільне.

22 вересня Міноборони РФ повідомило про захоплення російськими військами села Калинівське Дніпропетровської області. Тим часом в ОСУВ "Дніпро" пояснили, що на Дніпропетровщині росіяни використовують тактику інфільтрації, тобто багато малих груп, по 1-2 військових, проникають на територію населених пунктів, де знімають пропагандистські відео.

"Ці групи рухаються по "зеленці" у захисних пончо та костюмах. Завдяки маскуванню частині з них вдається інфільтруватися вглиб української оборони. Кожна інфільтрована група має чітко визначене завдання. Чимало таких груп інфільтруються у напрямках населених пунктів у глибині Сил оборони з метою запису на цій території пропагандистських відео", - зазначили у пресслужбі ОСУВ.

За даними українських військових, від 2 до 5 військовослужбовців проникають на околиці найближчих до лінії бойового зіткнення сіл, розгортають там "трикольорову ганчірку", знімають це на відео, яке одразу ж розміщують пропагандистські ресурси, а тоді Міноборони РФ заявляє про чергову перемогу. Саме так було із селом Калинівську, запевнили в ЗСУ.

Бєльський стверджує, що Сили оборони швидко реагують на проникнення цих ворожих груп. За його словами, їх знищують ударами дронів, артилерії або здійснюється зачистка штурмовими підрозділами.

"А ніби "звільнені" окупантами населені пункти залишаються під українським контролем", - додав він.

Зазначається, що станом на 22 вересня 2025 року військам РФ вдалося окупувати на Дніпропетровщині п'ять сіл: Новогеоргіївку, Запорізьке, Січневе (Январське), Маліївку та Вороне. Ще в семи населених пунктах, попри активні дії ворожої армії, ЗСУ утримують позиції.

Як повідомляв раніше УНІАН, РФ поширює чутки про оточення Куп'янська, але в ЗСУ пояснили, що це неправда. За словами речник ОСУВ "Дніпро" Віктора Трегубова, в російських інформаційних ресурсах зображується альтернативна реальність і поширюється хибна інформація про нібито оточення і майже взяття міста.

Крім того, у Генштабі розповіли, що російські окупанти перегруповуються і намагаються створити умови для подальшого просування після невдалих весняної та літньої наступальних кампаній. За словами начальника Андрія Гнатова, при цьому окупанти зазнають великих втрат. Він додав, що, хоча операції на окремих напрямках і є безперспективними та завершуються тактичними поразками, росіяни мають можливість поповнювати ресурси.

Також Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявляв, що ЗСУ продовжують контрнаступальні дії в районі Добропілля. Він повідомив, що минулої доби відновлено контроль над 1,3 км², проведено пошук та знищення противника на території 2,1 км² Покровського району Донецької області. Головком додав, що штурмові підрозділи на окремих напрямках просунулись від 200 м до 2,5 км.

