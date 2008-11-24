Кельнській собор визнаний головною визначною пам`яткою Німеччини

На думку жителів Німеччини, найпопулярнішою туристичною визначною пам`яткою країни був і залишається кафедральний собор в Кельні: у середньому щодня його відвідує до 10 тисяч чоловік. Такі результати отримані в ході опиту, проведеного галузевим туристичним об`єднанням DTV.

Кельнському собору віддали свої голоси 8,8% жителів країни. На другому місці знаходиться головний символ німецької столиці – Бранденбурзькі ворота, що одержали підтримку 6,5% респондентів. На третьому місці – відновлений кілька років тому собор Фрауенкірхе в Дрездені (3,2%), зруйнований в результаті бомбардувань у кінці Другої світової війни, передає Deutsche Welle.

Уперше в число 15 найпопулярніших визначних пам`яток Німеччини потрапили церква Святого Михайла в Гамбурзі, собори в Ульмі та Берліні, Гейдельберзький замок, найвища гора Німеччини Цугшпітце, Цвінгер у Дрездені, колона перемоги в Берліні.

Також у списку 15 найпопулярніших визначних пам`яток Німеччини в 2008 році залишилися Берлін, замок Нойшванштайн у Баварії, Гамбурзький порт, телевежа в Берліні, Октоберфест у Мюнхені, фортеця Вартбург у Айзеназі, пам`ятник битві народів у Лейпцізі, монумент Геркулеса в Касселе.

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