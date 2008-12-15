Французький центр привіз до України кращі стрічки Канського фестивалю

Ковток сонячного настрою посеред зими подарував киянам Французький культурний центр, який привіз до України кращі стрічки Канського фестивалю разом із цьогорічним переможцем – стрічкою Лорана Канте «Клас».

Червона доріжка, пальмові гілки і кращі французькі фільми – шматочок Канського фестивалю гостюватиме у серці Києва цілий уїк-енд.

Золоту пальмову гілку французи востаннє отримували 21 рік тому. Тож цьогорічний успіх Лорана Канте і його фільму «Клас» став для них мало не національним святом. Такий значний розрив у часі кінокритики пояснюють аж ніяк не втраченою майстерністю режисерів, а скоріше вимогами політкоректності та суб’єктивізмом журі, яке останнім часом звертає увагу на гострі соціальні драми. І хоча «Клас» - це складне кіно про складних підлітків та міжетнічні суперечки всередині єдиної французької нації, все ж воно значно світліше за торішній дебют Крістіана Мунджиу.

Денис Іванов, продюсер: "Это кино – очень строгое с точки зрения киноязыка. Аналогов я не могу вспомнить – это такое очень социальное, очень современное, очень актуальное кино".

Серед шести пропонованих фільмів чудова комедія братів Ларйо «Подорож до Піренеїв» про подружжя відомих акторів, які на гірському курорті сподіваються забути про спокуси і відродити стосунки. Привезли організатори й глибоко реалістичну, сповнену надії та любові стрічку «Версаль» П’єра Шоллера. До того ж це - остання акторська робота Гійома Депардьє.

Матьє Арден, директор Французького культурного центру в Києві: "Ця стрічка - чудовий приклад молодого французького кіно, яке вбирає в себе все найактуальніше і тому є глибоко соціальним, а завдяки Гійому Депардьє ще й дуже чуттєвим".

Ще однією цікавинкою канського уїк-енду стане фільм «Небесна канцелярія», знятий на межі художньої документалістики та яскравої комедії. За словами режисера Клер Сімон, це стрічка про вміння почути одне одного, про різноманітні табу, сексуальність та міжкультурні взаємини. За задумом організаторів, цей уїк-енд ще й нагода поглибити знання французької мови, оскільки останній сеанс кожної стрічки - лише із субтитрами.

“Факти”, ICTV