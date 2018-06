Грузія посміялася над Путіним у своїй пісні для Євробачення

Для щорічного конкурсу Євробачення, який цього року пройде в Москві, Грузія вибрала диско-пісню з натяком на російського прем`єра Володимира Путіна, повідомляє The Times.

Пісня "We Don`t Wanna Put In" (буквально: "Ми не хочемо в цьому брати участь"; на слух: "Нам не потрібний Путін"), яка містить гру слів з натяком на російського лідера, у виконанні групи "Стефан і 3G" стилізована під диско 70-х років. Втім, іронізує автор статті, навряд чи під ці ритми "пританцьовуватимуть організатори" конкурсу.

Повністю приспів звучить так:

We don`t wanna put in.

The negative move

It`s killin` the groove.

("Ми не хочемо брати участь

У цьому неправильному кроці.

Він вбиває свято".)

Потім йде заклик: "You better change your perspective" ("Вам краще змінити свою перспективу").

Також в пісні є рядок: "Gonna try to shoot in some disco tonight" ("Спробуємо сьогодні увечері "запалити" в стилі диско"), відзначає Хелпін. Під час виконання в Тбілісі жіноче тріо падає, ніби підстрелене, а автор пісні Стефан Мгебрішвілі читає реп: "I love Europe" ("Я люблю Європу").

12 травня представникам Грузії доведеться позмагатися за одне з дев`яти місць з представниками Боснії і Герцеговини, Швеції, Ізраїлю, Бельгії, Андорри, Чехії, Чорногорії, Ісландії, Болгарії, Португалії, Швейцарії, Македонії, Фінляндії, Білорусі, Туреччини, Румунії, Мальти і Вірменії. У разі успіху через чотири дні вони в прямому ефірі на всю Росію і Європу зможуть виконати свою пісню.

Як відзначає журналіст видання, вже зараз у коментарях на офіційному сайті конкурсу багато хто припускає можливість протестного голосування - багато країн Прибалтики і Східної Європи можуть проголосувати за цю пісню, щоб принизити російського лідера і добитися того, щоб Євробачення наступного року поїхало до Грузії.

ИноПресса