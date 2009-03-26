Фестиваль культур народів світу відбудеться 28 березня у Львові

У суботу, 28 березня, о 13.00 на північному боці пл. Ринок у Львові розпочнеться фестиваль культур «Львів International», що його удруге влаштує представництво міжнародної молодіжної організації AIESEС, – про це сьогодні, 26 березня, йшлося на прес-конференції організаторів.

За словами координаторів фестивалю Олега Піха та Юлії Василів, перша студентська імпреза, якою потішили львів’ян торік у липні, виявилася настільки вдалою, що надихнула на ще один фестиваль.

Цього разу його учасниками стануть 30 стажерів із 15 країн. Як репрезентувати свою культуру – костюмом, музикою, кухнею, фотографіями, піснями чи танцями – вирішить кожен учасник самостійно.

Кожен обере собі до вподоби щось, що репрезентує Україну, із культурою якої стажери ознайомилися у Львові. Скажімо, стажерка із Японії Акіко на прес-конференції заспівала: «А я просто українка, україночка», за що була винагороджена оплесками. Загалом мальовничий костюмований фестиваль культур країн світу передбачатиме чимало цікавих конкурсів та виступів українських музичних гуртів.

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