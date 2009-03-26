Фестиваль культур народів світу відбудеться 28 березня у Львові

15:47, 26 березня 2009
Культура
0 0

Кожен сам вирішить, як презентувати свою країну

У суботу, 28 березня, о 13.00 на північному боці пл. Ринок у Львові розпочнеться фестиваль культур «Львів International», що його удруге влаштує представництво міжнародної молодіжної організації AIESEС, – про це сьогодні, 26 березня, йшлося на прес-конференції організаторів.

За словами координаторів фестивалю Олега Піха та Юлії Василів, перша студентська імпреза, якою потішили львів’ян торік у липні, виявилася настільки вдалою, що надихнула на ще один фестиваль.

Цього разу його учасниками стануть 30 стажерів із 15 країн. Як репрезентувати свою культуру – костюмом, музикою, кухнею, фотографіями, піснями чи танцями – вирішить кожен учасник самостійно.

Кожен обере собі до вподоби щось, що репрезентує Україну, із культурою якої стажери ознайомилися у Львові. Скажімо, стажерка із Японії Акіко на прес-конференції заспівала: «А я просто українка, україночка», за що була винагороджена оплесками. Загалом мальовничий костюмований фестиваль культур країн світу передбачатиме чимало цікавих конкурсів та виступів українських музичних гуртів.

ЗІК

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter