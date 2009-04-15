В Україні виготовили найбільше Великоднє шоколадне яйце (фото)

В Ужгороді виготовили й продали за 3 тис. 600 гривень найбільше в Україні великоднє шоколадне яйце.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, шоколадне яйце заввишки 1 метр і вагою 30 кілограм виготовив відомий ужгородський кондитер Валентин ШТЕФАНЬО. Він використав для створення свого нового шедевру 30 кілограмів чорного та білого шоколаду. «Для виготовлення окремих деталей я замовляв спеціальні пластикові полікарбонатні форми. Їх мені ще торік надіслали з Італії», — уточнив кондитер.

Яйце всередині порожнє, воно складається з двох шоколадних частин, склеєних між собою.

За словами В. ШТЕФАНЯ, ідея виготовлення яйця в нього виникла давно, а ось прикраси для унікальної писанки «підгледів» у одному французькому журналі. «У журналі з шоколадного дерева відкривалися кілька шухлядок. Це було дуже гарно. Тому я зараз використав цю ідею: «посадив» на яйце три ніби дерев’яні шухлядки. Кожна повна менших яєць білого, золотого та бронзового кольору. Це – символ Великодня», — розповів кондитер.

Він також повідомив, що працював над створенням яйця два дні.

Унікальний шоколадний шедевр виставили в одному з найбільших супермаркетів міста Ужгорода. Продавець відділу іноземних напоїв, де власне й був виставлений шедевр, сьогодні повідомила, що яйце придбали 13 квітня за ціною 3 грн. 600 гривень.

«Гроші, виручені за яйце, я витрачу на закупівлю ще більшої партії шоколаду, аби виготовити на наступний рік ще більше яйце», — розповів В. ШТЕФАНЬО.

Шоколадну писанку, як розповів сам кондитер, купив київський Український дім, у якому незабаром відриється Всеукраїнська виставка писанок. Очікується візит на виставку представника Книги рекордів Гіннесу.

***Валентин ШТЕФАНЬО до минулих новорічних свят створив ялинку з шоколаду. Її висота сягала 1 метра, а заважив солодкий витвір 10 кг. За гілки у ялинки були 30 маленьких шоколадних Ейфелевих веж.

У 2006 році кулінар подарував своїй нареченій весільну сукню із заварних булочок. На її виготовлення у майстра пішло два місяці роботи та 1,5 тисячі булочок. Сукня заважила 10 кг.

У 2008 рік Валентин Штефаньо взяв участь у чемпіонат світу серед кондитерів у Парижі і зайняв 4-те місце.