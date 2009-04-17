Московським студентам почитають Пушкіна українською

Поетичний факультатив, на якому відомі діячі культури читатимуть вірші студентам і школярам мовами народів країн СНД, відкриється в Московському інституті іноземних мов, повідомляє РІА “Новости”.

На заняттях вірші Пушкіна, Лермонтова, Крилова, Цветаєвої, Блока, Єсеніна і Пастернака прозвучать українською, грузинською, білоруською, узбецькою, латвійською, литовською і естонською мовами.

При цьому вести факультативні уроки будуть як викладачі вузів Москви, так і носії мови - співробітники посольств, зірки театру, кіно і естради.

Президент Російської академії лінгвістичних наук Ема Володарська вважає цей факультатив експериментом, що має викликати у підростаючого покоління інтерес до класичної російської літератури і культури сусідніх держав.

Перше заняття відбудеться в травні. Його проведе актриса, доктор мистецтвознавчих наук Еліна Бистрицька, яка прочитає твори Олександра Пушкіна українською мовою.