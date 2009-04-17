Закарпатська шоколадна писанка потрапила в Книгу рекордів України.

Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомили в Управлінні інформації та зв’язків із громадськістю Закарпатської обласної державної адміністрації.

Як йдеться у повідомленні, напередодні Великодня, 17 квітня, відомий закарпатський кондитер Валентин ШТЕФАНЬО за виготовлення найбільшої шоколадної писанки був нагороджений дипломом Книги рекордів України. Нагороду майстрові вручив начальник Управління культури Закарпатської облдержадміністрації Юрій ГЛЕБА.

Як повідомив Ю.ГЛЕБА, кондитерський виріб В.ШТЕФАНЬО був представлений на всеукраїнському Великодньому благодійному ярмарку, що проходив в «Українському домі» у Києві.

В Управлінні інформації також повідомили, що писанку-переможницю від імені Президента України Віктора ЮЩЕНКА передали Київському дитячому будинку сімейного типу «Малятко».

Довідка УНІАН. 13 квітня в Ужгороді виготовили й продали за 3 тис. 600 грн. найбільше в Україні великоднє шоколадне яйце.

Шоколадне яйце заввишки 1 метр і вагою 30 кілограмів. В.ШТЕФАНЬО працював над створенням унікальної шоколадної писанки два дні.