Мінкультури заперечує, що грабує музеї заради ”Мистецького арсеналу”

Міністерство культури і туризму наголошує, що музейні предмети з фондів діючих українських музеїв відбираються до “Мистецького арсеналу” лише для тимчасового експонування на виставці «Древо України» і про передачу на постійній основі не йдеться.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві Мінкультури з приводу поширеної заступником Верховної Ради Миколою ТОМЕНКОМ інформації щодо «пограбування музеїв на користь недобудованого Мистецького арсеналу».

За словами авторів заяви, Державне управління справами, до сфери якого належить ДП «Культурно-мистецький та музейний комплекс Мистецький арсенал», звернулось до Мінкультури з проханням надати організаційно-методичне сприяння щодо організації всеукраїнської виставки «Древо України».

На адресу провідних музейних установ було розіслано лист за підписом міністра, в якому висловлено прохання про надання інформації щодо тих експонатів, якими музей хоче бути представленим в експозиції тимчасової виставки «Древо України», зазначили в Мінкультурі, підкресливши, що про передачу музейних предметів з фондів діючих українських музеїв до “Мистецького арсеналу” на постійній основі не йдеться.

Також у Мінкультурі зазначили, що робоча група, яка здійснює підготовку виставки, створена наказом генерального директора ДП «Мистецький арсенал» і діє при ньому. Радники і помічники міністра та інші представники Мінкультури не входять до складу робочої групи і не беруть участі у відборі експонатів, йдеться в заяві.

При цьому в Мінкультурі запевнили, що даний процес тримають на постійному контролі, опрацьовують разом з Державним управлінням справами питання забезпечення належних умов охорони і зберігання музейних предметів, які будуть передані для тимчасового експонування на виставці «Древо України».

Міністр культури Василь ВОВКУН підкреслив, що «всі дії щодо організації виставки «Древо України» в “Мистецькому арсеналі” відбуваються в законодавчому полі, і міністерство не допустить розпорошення колекції музеїв України».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 13 травня, М.ТОМЕНКО заявив, що кожен керівник відомих українських музеїв отримав листа від міністра культури В.ВОВКУНА, в якому йдеться про те, що вони повинні надіслати списки відібраних експонатів з їхньою атрибуцією та фотографіями для передачі в «Мистецький арсенал», і що така дія здійснить «прорив у розвитку вітчизняної культурно-мистецької та музейної справи, слугуватиме консолідації політичних і громадських сил України, поліпшенню міжнародного іміджу держави».

Заступник голови Верховної Ради наголосив, що на практиці це виглядає таким чином, що до музеїв приїздять радники та помічники міністра культури, які вибирають найцінніші експонати і, вказуючи на «генеральну лінію Президента та міністра», вимагають передати їх до майбутньої колекції «Мистецького арсеналу».