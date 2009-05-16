Переможці фестивалю сучасної української літератури «Просто так»

Завершився Х щорічний Всеукраїнський фестиваль сучасної української літератури “Просто так”, фінальна частина якого15-16 травня проходила у місті Коростені, що на Житомирщині.

Як передає кореспондент УНІАН, у фестивалі взяли участь понад 500 авторів, у його фінальній частині - 25 літераторів, які змагалися в 6 номінаціях.

У номінації “Творчість дітей” перше місце здобула київська школяра Катерина ЛУГАНСЬКА.

У “Прозі” журі присудило дві перші премії: Євгенії КОНОНЕНКО (Київ) та Раїсі ПЛОТНІКОВІЙ (м.Лубни Полтавської області).

У номінації “Поезія” перше місце виборов Анатолій МОЙСІЄНКО (Київ).

У номінаціях “Літературна критика”, “Гумор і сатира” та “Твори для дітей” вимогливе журі перших премій не присуджувало.

Гран-прі фестивалю – 3 тисячі гривень і Net-бук фірми “Діавест” вручено поетесі Наталії ПАСІЧНИК (м.Теребовля Тернопільської області)

Як зазначив голова журі фестивалю, заступник голови Національної спілки письменників України Василь ШКЛЯР, цього року журі було особливо вимогливим, але разом з тим був дуже високим рівень творів, з якими виступили у фіналі поети і прозаїки. Він наголосив також, що продовжує розширюватися географія фестивалю: цього року в ньому взяли участь автори з усіх регіонів України, а також з Росії і навіть один з Румунії.

Спонсорами фестивалю були фірма “Діавест”, газета “Дзеркало тижня”, компанія “Плеяди”, Київське вище училище зв’язку; інформаційними спонсорами виступили “5-й канал”, УНІАН, газети “Дзеркало тижня”, “Літературна Україна” і “Киевские ведомости”.

Наступний ХІ фестиваль відбудеться у травні 2010 року.