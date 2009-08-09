Польща таки не впустила учасників бандерівського велопробігу

Учасників велопробігу «Європейськими стежками Степана Бандери» не впустили до Польщі. Як повідомив начальник управління міжнародного спіробітництва Львівської ОДА Левко Захарчишин, хлопцям заборонили в’їзд на територію Польщі і повернули назад на територію України. О 12 годині п’ятеро учасників мали намір перетнути польський кордон і вирушили до польського кордону.

Він повідомив, що сьогодні хлопців затримали на кордоні. Там вони перебували кілька годин. «Зараз їх уже відпустили, повернули на територію України», – повідомив Лев Захарчишин.

«Їм відмовили у в’їзді у Польщу. Жоден із учасників не в’їхав на територію цієї країни», – додав Левко Захарчишин.

Нагадаємо, станом на 12 годину 7-го серпня з чотирнадцяти учасників велопробігу «Європейськими стежками Степана Бандери» п’ятеро рушили на територію Польщі. Решта учасників повернулася додому. Про це сьогодні, 7 серпня, повідомив голова секретаріату ЛОО КУН, член головного проводу КУНу Ігор Данилиха.

Він відзначив, що з огляду на політичну ситуацію, а також на те, що учасники велипробігу – діти, учасники повернулися додому. А ті п’ятеро учасників поїдуть ще і до Німеччини, до Мюнхена.

Вони мали візи до Німеччини, тому на кордон поїхали тільки ті, які зможуть поїхати у Мюнхен. Але їх таки не пустили у Польщу.

***Шлях веломарафону, котрий стартував 1 серпня в містечку Соснівка Львівської області, пройде Україною, Польщею, Словаччиною, Австрією й завершиться в німецькому Мюнхені на могилі Степана Бандери 24 серпня.

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