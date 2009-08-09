Джексона поховають на кладовищі в Лос-Анджелесі

Король поп-музики Майкл Джексон, який помер близько півтора місяців тому «буде похований на знаменитому лос-анджелесському кладовищі «Форест лаун», де покояться зірки Голлівуду.

Точне місце поховання залишиться у секреті, оскільки сім`я співака побоюється вилазок мисливців за сувенірами.

Сім`я Джексонів може зараз нарешті поховати тіло після того, як судмедексперти повернули мозок музиканта. Він був вилучений після смерті Джексона 25 червня для проведення токсикологічних аналізів.

Офіційної заяви щодо причин смерті співака до цих пір нема, проте, за твердженням преси, Джексон помер від передозування медичних препаратів – сильнодіючих заспокійливих і знеболюючих засобів.

proUA.com