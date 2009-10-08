У Львові відбудеться Міжнародний фестиваль єврейської культури

16–18 жовтня у Львові відбудеться Міжнародний фестиваль єврейської музики, пісні і танцю «LvivKlezFest» за участю музичних та хореографічних колективів з України, Польщі, США, Росії та Молдови. Про це сьогодні, 8 жовтня, ЗІК повідомила прес-служба Львівської міськради.

Клезмерська музика – це музика єврейських ансамблів, учасники яких не знали нотної грамоти, але тонко відчували та розкривали душу єврейського народу. Вона лунала у маленьких єврейських містечках.

Організатори кажуть, що фестиваль – це спроба відтворити втрачену музичну культуру. Фестиваль буде присвячений львівським музикантам, які були страчені у Янівському таборі та львівському гетто під час II світової війни.

Кілька днів львів’яни будуть мати змогу знайомитися з клезмерською музикою, танцями, співом та спілкуватися з учасниками фестивалю, серед яких – відомі ансамблі, сімейні капели та окремі виконавці.

Кульмінацією LvivKlezFest стане концерт 18 жовтня на площі за Міським арсеналом (вул. Староєврейська) під відкритим небом, де виступатимуть клезмерські колективи з різних країн світу, з’явиться тимчасовий сувенірний ярмарок та усім охочим пропонуватимуть традиційні частунки з єврейської кухні.

Усі пісні виконуватимуться не лише на ідиш, а й мовами тих країн, які представляють учасники фестивалю, найкращі хореографічні ансамблі запрезентують танці не тількі єврейські, але і українські, угорські та інші. Відбудеться він на тлі природних декорацій – вулиць старого Львова біля Галицької жидівської кнайпи «Під Золотою Розою» просто неба.

«Сподіваємось, що цей фестиваль стане традиційним для міста, сприятиме знайомству з єврейською культурою та розвитку української галицької мультикультурної столиці – Львова. Переконані, він викличе неоднозначні думки, однак, попри все, нехай стане модним й популярним, а, з часом, приверне до нашого міста ще більше туристів, як це робить славнозвісний Краків», – повідомила координатор фестивалю Юлія Гумецька.

Протягом «LvivKlezFest» можна буде почути виступи колективів зі Львова, Києва, Ужгорода, Айови, Жешува, Кишинева, Санкт-Петербурга, Москви.

Організаторами фестивалю є Всеукраїнський Єврейський Благодійний Фонд «Хесед-Ар’є» (м. Львів), Американський Єврейський Об’єднаний Розподільчий Комітет «Джойнт» (м. Київ), Єврейський гуманітарний фонд (Голандія), Компанія «Холдінг емоцій «! Фест» (м. Львів) та Галицька єврейська кнайпа «Під Золотою Розою» (м. Львів).