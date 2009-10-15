Відкрився найбільший у світі книжковий ярмарок

Книжковий ярмарок у німецькому Франкфурті-на-Майні в середу почав працювати для фахової публіки. Одне з центральних питань – яким буде майбутнє книговидання в часи цифрової революції.

Економічна криза не оминула і книговидання. На франкфуртський ярмарок, який називає себе «найбільшим у світі», цього разу приїхали менше учасників. Видавництва заощаджують.

Головне питання, що цікавить усіх – якою буде книжка через 10-20-30 років? Чи буде в такому ж вигляді, якою ми її знаємо – тобто текст, надрукований на папері, чи може епоха друкованого слова завершується й на заміну прийде електронна книжка, як її називають англійці e-book?

На Франкфуртському ярмарку не перший рік проголошують «електронну книжкову революцію». Технічні прилади вже пройшли фазу тестування й готові до завоювання ринку. Принцип роботи таких книжок простий: тексти завантажуються через інтернет і мобільний телефон.

«Ми зараз на межі, за якою електронні книжки мають потенціал для масового читача», - каже голова берлінської фірми «Txtr» Крістоф Мейр. У грудні в німецькі магазини надійде продукція його фірми – прилад для читання електронних книжок. Ціна не низька – 319 євро. Але, каже Мейр, прихильників цифрової літератури це навряд чи зупинить. Він прогнозує, що їх ставатиме більше. Особливо школярі, студенти та викладачі вузів становлять цільову групу нового ринку електронних книжок.

Німецька хвиля