Емір Кустуріца відмовився знімати російський фільм про війну в Осетії

Відомий сербський режисер Емір Кустуріца відмовився зняти фільм, в якому була б представлена російська версія подій, що привели до війни в Південній Осетії в серпні 2008 року. Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Свою відмову режисер пояснив надзвичайною зайнятістю. "Я не прийняв цю пропозицію, оскільки зв`язаний іншими зобов`язаннями на найближчі чотири роки", – прокоментував Кустуріца.

Варто зазначити, що сербський режисер обіцяв зняти фільм про війну в Осетії ще в 2008 році. Передбачалося, що картина базуватиметься на статтях, написаних журналісткою Фатімою Салказановою. Відповідні переговори були проведені між Кустуріцою і Повноважним представником Північної Осетії при Президентові РФ А. Тотооновим.

На початку жовтня 2009 року Кустуріца побував у Південній Осетії нібито для збору матеріалу. Під час свого візиту режисер публічно засудив грузинську агресію.

20 жовтня стало відомо про те, що Емір Кустуріца стане лауреатом премії імені Патріарха Алексія II "За видатну діяльність зі зміцнення єдності православних народів". Про це повідомила прес-служба Московського патріарха. Нагорода буде вручена режисерові в січні 2010 року.

Нагадаємо, що на момент написання даної замітки на території Грузії велися зйомки художнього фільму про серпневі події 2008 року. Режисером картини був творець "Міцного горішка 2" Ренні Харлін. Роль президента Грузії Михайла Саакашвілі грав голлівудський актор Енді Гарсиа.

Lenta.ru