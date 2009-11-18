Олег Скрипка зі своїм гітаристом посадили японські сакури (фото)

Днями Олег Скрипка та Євген Рогачевський знову були помічені за висаджуванням дерев. На цей раз – під час відкриття ландшафтного парку, створеного коштом киян на Пейзажній алеї. До них також приєдналися директор Українсько-Японського центру Осаму Мідзутані та менеджер проекту Фурукава Мідзухо.

Сьогодні вже не віриться, що на місці дитячого парку мало розгорнутися будівництво чергового висотного монстра, і Київ міг назавжди втратити частину унікальної території, відомої під назвою Дитинець. Протягом двох років активісти організації «Збережемо старий Київ» та їх однодумці боролись за цей мальовничий куточок Пейзажної алеї, аж доки справедливість не взяла гору – відтепер кияни матимуть змогу відпочивати у чудовому сквері серед унікальних скульптур та зелених дерев.

Згодом з ініціативи Українсько-Японського культурного центру в парку планується висадити рiвно тисячу романтичних сакур. На відкритті було посаджено перші двадцять п’ять «японських вишень», чотири з яких власноруч висадили Олег Скрипка та Євген Рогачевський.

Відомо, що ВВ уже давно пов’язали свою творчість з японською культурою – адже саме за допомогою Українсько-Японського центру Скрипка, як режисер, зняв нещодавно новий кліп на пісню ВВ «Чіо Чіо Сан». Цього разу музиканти постануть в образах самураїв та акторів традиційного японського театру «кабукі», і, звісно, чарівна сакура також буде присутня у кадрі.

Фото Василя Осадчого