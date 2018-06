Metallica встановила рекорд продажів за останні 18 років

Американська група Metallica встановила рекорд продажів у Північній Америці за підсумками останніх 18 років. Про це повідомив Undercover з посиланням на дані компанії Nielsen SoundScan, яка зареєструвала це досягнення.

Починаючи з 1991 року – року заснування Nielsen SoundScan, що веде облік продажів дисків на території США і Канади, – у Північній Америці було куплено 15 мільйонів 490 тисяч п`ятого студійного альбому Metallica, відомого як "The Black Album" – "Чорний альбом" (оригінальна назва – Metallica). Світовий тираж цієї пластинки перевищує 25 мільйонів.

На другому місці за популярністю у північноамериканських слухачів за підсумками останніх 15 років опинився альбом канадського виконавця Шанайі Твейн "Come On Over", що вийшов у 1997 році. "Come On Over" розійшовся тиражем у 15 мільйонів 487 тисяч копій. Проте за загальносвітовими показниками диск Твейн випередив "Чорний альбом": усього було куплено близько 39 мільйонів копій "Come On Over".

У зведеному рейтингу найбільш успішних за показниками продажів дисків артистів Metallica займає 18-е місце, а Шенайя Твейн – 26-е. Останній альбом Metallica – "Death Magnetic" – зайняв п`яте місце в списку пластинок 2008 року, які найбільш продавалися.

