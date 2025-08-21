Чи проводитиме Україна референдум щодо визнання російської окупації: в ОП відповіл

Україна реалістично дивиться на те, що Росія захопила частину територій.

Україна не розглядає можливість проведення референдуму щодо внесення змін до Конституції з метою визнання російської окупації. Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю виданню Corriere della Sera.

За його словами, Україна реалістично дивиться на те, що Росія захопила частину територій, але жодних референдумів щодо визнання окупації не буде.

"Ні, ми цього не робимо, і наразі ми не маємо наміру поступатися жодною частиною нашої землі. Але сьогодні ми реалістичні та знаємо, що агресор окупував деякі регіони, і поки що ми не можемо звільнити їх за допомогою зброї", - зауважив він.

Відео дня

Водночас, як підкреслив Єрмак, Україна хоче припинити війну та гарантувати, що вона не повториться.

"Зеленський обговорить це з Путіним. Слід чітко дати зрозуміти, що ми домовилися з американцями про відсутність попередніх умов для саміту", - додав керівник ОП.

Що у Росії кажуть про зустріч з президентом України

Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що російський диктатор Володимир Путін готовий до зустрічі з президентом України, лише якщо всі питання, які вимагають обговорення на вищому рівні, будуть добре опрацьовані. За його словами, на саміті на Алясці Путін та американський президент Дональд Трамп досягли "значного прогресу". Лавров додав, що у разі виходу до етапу підписання угод з Україною потрібно буде вирішити питання "легітимності підписанта від Києва".

Вас також можуть зацікавити новини: