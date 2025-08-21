Ціни на паливо в "країні-бензоколонці" продовжують бити рекорди: Аі-92 з початку року подорожчав в опті на 40%, а Аі-95 - на 50%.

Ще один російський регіон зіткнувся з нестачею бензину після того, як удари українських дронів вивели з ладу чотири великих нафтозаводи та паралізували приблизно 13% нафтопереробки в країні.

Як пише The Moscow Times, слідом за тимчасово окупованим українським Кримом, Забайкаллям і Примор'ям дефіцит палива виник на Курильських островах.

Так, із середи, 20 серпня, у Курильському районі запроваджено обмеження на продаж бензину - не більше ніж 10 літрів в одні руки, оголосила адміністрація Курильського муніципального округу. Зазначають, що бензин у пріоритетному порядку постачатимуть спеціальним та екстреним службам, а також юрособам, які "підтримують життєдіяльність району".

Перебої з бензином можуть тривати щонайменше до 24 серпня - тоді на Ітуруп надійде 19,4 тонни бензину АІ-92 і 19,6 тонни АІ-95.

Завдяки успішним ударам українських безпілотників, з початку серпня через удари БПЛА в Росії зупинилися Сизранський, Новокуйбишевський, Саратовський і Волгоградський НПЗ. Половину потужностей зупинив Рязанський завод "Роснефти", що постачає паливо в Москву і область. Атак безпілотників зазнали також Слов'янський, Афіпський і Новошахтинський НПЗ.

"Минулого року нальоти українських дронів уже знизили нафтопереробку в Росії до 12-річного мінімуму. Але тоді вони хоча й були численними, але розрізненими і зачіпали, як правило, один завод за раз", - цитує Moscow Times наукового співробітника Carnegie Endowment for International Peace Сергія Вакуленка.

Тепер же, звертає увагу він, кампанія спрямована на всі заводи в ключових регіонах споживання і переробки і може призвести до "безпрецедентних" наслідків для ринку палива. Минулого року заводи вдавалося швидко ремонтувати, тепер же вони можуть бути виведені з ладу надовго або назавжди, вважає експерт.

Дефіцит бензину, що зростає, штовхає вгору ціни на паливо: Аі-92 з початку року подорожчав в опті на 40%, а Аі-95 - на 50%. У середу, 20 серпня, біржова вартість обох марок оновила історичні рекорди - 72514 рублів за тонну і 82253 рубля за тонну відповідно.

Дефіцит бензину в Росії - останні новини

Серія вдалих ударів українських безпілотників по російських нафтопереробних заводах призвели до того, що біржові ціни на бензин у Росії оновлюють історичні рекорди. При цьому в низці регіонів "країни-бензоколонки" бензин закінчується, а черги на заправках стали кілометровими.

У ніч на 21 серпня дрони завдали удару по нафтопереробному заводу під Ростовом, внаслідок чого у Воронезькій області зупинився рух поїздів. Атакували українські безпілотники Новошахтинський нафтопереробний завод, який переробляє 5 млн тонн нафти на рік, що становить близько 1,9% російських виробничих потужностей.

