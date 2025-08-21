Представлено 'народну' лінійку Redmi Note 15 з топовою начинкою і захистом (фото)

За заявою компанії, це найміцніші та найнадійніші смартфони в історії лінійки.

Компанія Xiaomi анонсувала в Китаї "п'ятнадцяту" лінійку Redmi Note. До неї увійшло три моделі: бюджетний Note 15, недорогий Pro і топовий середняк Pro+. Усі вони вийшли доволі збалансованими.

Особливий інтерес викликає Xiaomi Redmi Note 15 Pro+. Новинка виділяється посиленою конструкцією завдяки спинці зі скловолокна і найвищому стандарту IP69K. За заявою компанії, це "найміцніший і найнадійніший смартфон в історії лінійки".

Також Redmi Note 15 Pro+ став першим смартфоном на базі чипа Snapdragon 7s Gen 4, отримав 12+256 ГБ пам'яті в базовій версії, блок із трьох тильних камер 50+50+8 Мп і масивний акумулятор 7000 мАг зі швидкою (90 Вт) і зворотною (22,5 Вт) зарядками. Екран – 6,83", 1,5К, 120 Гц, пікова яскравість до 3200 ніт.

З незвичайного – смартфон підтримує супутниковий зв'язок, щоправда, це стосується тільки Китаю з його системою Beidou. А ще Redmi Note 15 Pro+ став першим пристроєм, який отримав чип посилення сигналу (WiFi і Bluetooth на 26%, GPS - на 10%) T1S.

У продаж смартфон надійде за ціною 1999 юанів (~11 300 грн) за базову версію 12 + 256 ГБ.

Що стосується інших моделей у лінійці, то

Redmi Note 15 сильно простіший за моделі Pro. У нього процесор Snapdragon 6 Gen 3, акумулятор 5800 мАг із зарядкою 45 Вт, захист IP66 і камери з датчиками на 50 і 2 Мп. Вартість базової версії (6/128 ГБ) становить усього 1000 юанів (~5700 грн).

У Redmi Note 15 Pro теж посилена конструкція і акумулятор 7000 мАг, але потужність зарядки вже 45 Вт, а в основі апаратної платформи лежить SoC Dimensity 7400-Ultra. Камери теж простіші, зате екран ідентичний Pro+. Ціна – 1500 юанів (~8600 грн) за конфігурацію 8 ГБ ОЗП і 256 ГБ флеш-пам'яті.

А вже у вересні пройде презентація флагманської серії Xiaomi 16. Відомо, що вони будуть першими Android-пристроями на базі процесора Snapdragon 8 Elite 2. Також з'являться нові моделі Xiaomi 16 Pro Max і Xiaomi 16 Pro Mini.

Раніше цього місяця Xiaomi відключила від оновлень ще 9 смартфонів. Серед них чимало бюджетних моделей, які свого часу користувалися великим попитом.

