Росія змінила генерала, який командує наступом на Харків у Суми: хто ним став

Генерал фігурує у справах про воєнні злочини в Україні та Сирії.

Новим командувачем російського об’єднаного угруповання "Північ", яке веде бойові дії проти України на Сумському та Харківському напрямках, призначено генерал-полковника Євгена Нікіфорова, повідомляють російські ЗМІ з посиланням на Міноборони РФ.

Раніше угруповання очолював генерал Олександр Лапін, який, за даними російських Z-каналів, був знятий із посади ще 8 серпня. Лапін тривалий час командував військами Центрального округу.

Що відомо про Євгена Нікіфорова

Служба безпеки України звинувачує Нікіфорова у співпраці з ПВК "Вагнер" під час початку війни на Донбасі у 2014 році. За інформацією СБУ, саме він віддав наказ про збиття літака Іл-76МД із 49 українськими військовими на борту біля Луганська, а також причетний до ракетного удару по драмтеатру в Чернігові у серпні 2023 року, де загинули семеро людей.

Відео дня

Крім того, генерал керував авіаударами Росії у Сирії в 2021 році та очолював угруповання військ РФ на базі Хмеймім. У червні того ж року він приймав військовий парад на честь Дня Росії.

Ще у 2016 році Генеральна прокуратура України внесла Нікіфорова до списку обвинувачених у "злочинах проти національної безпеки, миру та міжнародного правопорядку".

Війна в Україні - останні новини з фронту

Як повідомляв УНІАН, українські військові повернули контроль над селом Товсте в Донецькій області. Командування зазначає, що цього вдалося досягти завдяки "сміливості та професіоналізму піхотних підрозділів, пілотів БпАК та артилерійських розрахунків".

Такоє Сили оборони звільнили ще один населений пункт на Сумщині. Зазначається, що йдеться про Безсалівку. Під час бойових дій українські воїни ліквідували 18 російських загарбників.

Вас також можуть зацікавити новини: