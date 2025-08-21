Сергій К. раніше служив в елітному підрозділі, який захищав Київ у перші місяці війни.

Громадянин України Сергій К., затриманий в Італії за підозрою в причетності до підриву "Північного потоку", є капітаном ЗСУ у відставці.

Про це, пише Wall Street Journal (WSJ) з посиланням на обізнані джерела. У матеріалі йдеться про те, що капітан, імовірно, очолював групу з двох солдатів і чотирьох цивільних водолазів, таємно завербованих спеціальним українським військовим підрозділом для встановлення вибухових речовин, які пошкодили підводні трубопроводи, повідомили слідчі на умовах анонімності.

Видання повідомило, що Сергій К., нині капітан ЗСУ у відставці, раніше служив у Службі безпеки України (СБУ), а також в елітному підрозділі, який захищав Київ у перші місяці повномасштабного російського вторгнення 2022 року. Він командував невеликим підрозділом, який займався протиповітряною обороною.

У травні того самого року його і двох його товаришів по службі, а також цивільних водолазів, завербували для секретної місії зі знищення трубопроводу "Північний потік", яким російський газ переправляли в Європу, повідомили джерела, знайомі із ситуацією.

Операцію розробили високопоставлені офіцери українських ЗСУ та спецслужб під командуванням високопоставленого генерала спецпризначенців, командувача елітного армійського підрозділу.

План операції під кодовою назвою "Операція "Діаметр"" курирував тодішній головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний, за словами кількох людей, які брали участь у місії або знайомі з її перебігом.

Після заперечень адміністрації тодішнього президента США Джо Байдена, український президент Володимир Зеленський наказав Залужному припинити місію. Проте група приступила до роботи, підірвавши газопровід 26 вересня 2022 року.

Арешт українця в Італії

Італійські слідчі заявили, що вистежили Сергія К. після того, як він використовував свій український паспорт для купівлі авіаквитків із Польщі та бронювання готелю в Італії. Зокрема, 49-річного чоловіка затримали в Сан-Клементе. Поліцейські провели обшук у бунгало, де підозрюваний проживав із сім'єю кілька днів. Він здався без опору.

Тепер Апеляційний суд у Болоньї ухвалить рішення про екстрадицію підозрюваного до Німеччини.

"Сергій К. входив до групи осіб, які заклали вибухівку на газопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2" - заявив генеральний прокурор Німеччини.

Прокурори додали, що його підозрюють обвинуваченого в координації операції.

Вирок передбачає покарання до 15 років позбавлення волі, яке може бути пом'якшено в разі співпраці з прокуратурою, повідомляють джерела, обізнані з ходом розслідування.

