Президент США знову заговорив про один-два тижні для спроби досягти мирної угоди.

Протягом найближчих двох тижнів світ дізнається, чи буде закінчення війни в Україні, заявив президент США Дональд Трамп. Крім того, в ефірі Todd Starnes Show він додав, що, можливо, йому доведеться використовувати іншу тактику для того, щоб посадити обидві сторони за стіл переговорів.

Не забув американський лідер сказати кілька слів про президента України Володимира Зеленського: "Зеленський виглядав дуже добре [на зустрічі у Вашингтоні]. Він бореться щосили. Це важка війна".

Дональд Трамп - останні заяви

Раніше УНІАН повідомляв, що президент США, 21 серпня, звинуватив Джо Байдена в тому, що той заборонив Україні атакувати Росію. І, таким чином, нашим військовим доводилося тільки оборонятися.

"Це як велика команда в спорті, у якої фантастичний захист, але якій не дають грати в нападі. Шансів на перемогу немає!", - написав Трамп.

Президент України Володимир Зеленський, у свою чергу, відреагував на слова американського лідера. У вечірньому відеозверненні в Telegram він підкреслив, що Трамп говорить "абсолютно правильні речі".

Також Зеленський додав, що, під час масованої атаки Росії по Україні, в ніч на 21 серпня, окупанти навмисно атакували американське підприємство - виробника електроніки - в Мукачевому.

"Дуже показовий удар. Як і вся ця масована атака", - зазначив президент України.

