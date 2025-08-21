З часом очікується, що яскравість Сонця збільшиться, що призведе до потепління клімату на Землі.

Нове дослідження малює сувору картину: багата киснем атмосфера Землі, яка підтримує складне життя, ймовірно, зруйнується протягом найближчого мільярда років. Про це пише Indian Defence Review.

Важливо, що первісний занепад може початися вже через 10 000 років - мить ока за геологічними мірками.

Дослідники під керівництвом Кадзумі Одзакі з Університету Тохо змоделювали довгострокову еволюцію атмосфери Землі, зосередившись на взаємозв'язку між рівнем кисню на планеті та поступовим потеплінням Сонця. Дослідження опубліковано в журналі Nature Geoscience.

Згодом очікується, що яскравість Сонця збільшиться, що призведе до потепління клімату на Землі. Це потепління прискорить розпад вуглекислого газу (CO2) в атмосфері. Рослини, які залежать від CO2 для фотосинтезу, боротимуться за виживання, втративши основне джерело кисню на планеті.

Зазначається, що без рослин, які виробляють кисень, Земля втратить свій озоновий шар, піддаючи поверхню небезпечному рівню ультрафіолетового випромінювання. Водночас у повітрі накопичуватиметься метан - парниковий газ, який нині контролюється киснем. Одзакі заявив:

"Після великої деоксигенації атмосфера характеризуватиметься високою концентрацією метану, низьким вмістом CO2 і відсутністю озонового шару".

Чому складне життя не переживе це

За словами вчених, наслідки для життя на Землі будуть руйнівними. Люди та інші киснезалежні види не змогли б вижити в атмосфері з таким низьким вмістом кисню. Дослідження припускає, що рівень кисню в кінцевому підсумку може впасти в мільйон разів нижче, ніж сьогодні, фактично задушивши більшість форм життя. Тільки анаеробні мікроорганізми - крихітні організми, що процвітають без кисню, - зможуть вижити в новому, токсичному середовищі.

Якщо прогнози дослідників справдяться, наша планета може повернутися до стародавнього стану, знову перетворившись на світ мікробів.

"Хоча остаточний колапс відбудеться приблизно через мільярд років, процес, що веде до нього, може початися набагато раніше. Дослідники оцінюють, що перше помітне падіння рівня кисню може статися приблизно через 10 000 років. Це зникаюче короткий період у планетарних масштабах. Щойно зниження почнеться, воно стане незворотнім", - сказано в статті.

Важливо, що в дослідженні підкреслюється, що це частина природної еволюції Землі, а не наслідок антропогенної зміни клімату. Однак результати підкреслюють більш загальну думку: придатні для життя умови на планетах тимчасові. Крістофер Рейнхард, співавтор із Технологічного інституту Джорджії зазначив:

"Тривалість життя багатих киснем атмосфер може бути коротшою, ніж ми вважали раніше".

Цікаво, що результати дослідження мають значення далеко за межами нашої планети. Астрономи, які шукають життя на екзопланетах, часто розглядають кисень як ключову біосигнатурну ознаку. Але, як показує це дослідження, планета може містити кисень мільярди років, перш ніж знову його втратити. Це означає, що виявлення кисню в атмосфері екзопланети не обов'язково означає, що вона постійно придатна для життя.

Зазначається, що остаточна втрата кисню на Землі не матиме прямого впливу на наш вид, який навряд чи збережеться через мільярд років. Розуміння того, як і чому зміниться Земля, може допомогти вченим удосконалити пошук життя в інших місцях і краще оцінити тендітну рівновагу, яка підтримує життя в нашому світі.

