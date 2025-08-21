За словами голови німецької профспілки військовослужбовців, це "стане серйозним випробуванням для їхніх і без того перевантажених і недостатньо оснащених сил".

Лідери європейських країн НАТО не повинні бути наївними, обговорюючи миротворчі сили в Україні. Таку думку висловив полковник Андре Вюстнер, голова Асоціації збройних сил Німеччини, пише The Guardian.

На його переконання, вони повинні визнати реальність того, що їм буде потрібно розмістити в країні десятки тисяч військовослужбовців на довгостроковій основі. Він закликав європейських лідерів не применшувати значення військового завдання.

"Недостатньо, щоб жменька генералів і невеликі військові підрозділи займали командний пункт в Україні. Від самого початку необхідно дати Путіну чітко зрозуміти - і за підтримки міжнародних сил - що ми абсолютно серйозно ставимося до гарантій безпеки", - заявив Вюстнер, чия організація представляє понад 200 000 діючих і відставних військовослужбовців.

Голова німецької профспілки військовослужбовців підрахував, що кожній з великих країн, що входять до коаліції охочих, наприклад Великій Британії, Франції та Німеччині, потрібно буде направити в Україну щонайменше 10 000 військовослужбовців на тривалий термін, що "стане серйозним випробуванням для їхніх і без того перевантажених і недостатньо оснащених сил".

Миротворці в Україні - останні новини

Президент Литва Гітанас Науседа розповів, що його країна готова сприяти в процесі гарантій безпеки України. Політик заявив, що його країна готова "надавати миротворчі війська настільки, наскільки дозволяє мандат Сейму".

Якщо іноземні миротворчі сили будуть розгорнуті в Україні, то Чехія має бути їхньою частиною. Про це сказав президент країни Петер Павел, підкресливши, що конкретне залучення чеських миротворців залежатиме від форми угоди.

