Четвер на календарі, а значить у цифровому магазині EGS почалася нова безкоштовна роздача ігор. До своєї бібліотеки можна додати містичну головоломку та розслабляючий симулятор.

Перший проєкт із роздачі – Strange Horticulture, який має припасти до смаку любителям якісних головоломок і детективів. Головоломка про загадковий магазин рослин має 91% позитивних відгуків у Steam, а деякі рецензенти називали її однією зі своїх улюблених ігор 2022 року.

Kamaeru: A Frog Refuge – "затишна гра про колекціонування жаб, фермерство та збереження природи!". Так свій продукт описують розробники. У Steam у тайтла 88% позитивних відгуків.

Роздача обох ігор завершиться ввечері 28 серпня. Цього дня магазин почне віддавати знамениту адвенчуру Machinarium і перегони з видом зверху Make Way.

Свіже опитування Steam показало найоптимальнішу конфігурацію ігрового ПК влітку 2025 року. Звання найпопулярнішої відеокарти знову дісталося GeForce RTX 3060, а дедалі більше геймерів переходять на процесори AMD і Windows 11.

